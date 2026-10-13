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20 Minuten für einen starken Körper – so geht‘s!

Philipp bewegt
13.10.2026 12:40
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Es sind diese 20 Minuten, in denen unser Körper eine Extraportion Aufmerksamkeit bekommt. Mit Philipp gemeinsam trainieren wir Kraft, Stabilität und Körperspannung und bleiben dabei natürlich in Bewegung.

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