Autofahrer ließ Notarzt nicht vorbei – verurteilt

Laut der Staatsanwaltschaft war ein Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Patienten. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer machten ihm Platz – bis auf den Anklagten. Dieser sei ganze sechs Kilometer lang unmittelbar vor dem Notarztwagen gefahren. Aufforderungen, den Weg freizugeben, habe er ignoriert, hieß es. Die Einsatzkräfte hätten ihm das mit Blaulicht und Sirene signalisiert.