Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für LGBTQ-Verbote

Ungarn reformiert strittiges „Kinderschutzgesetz“

Außenpolitik
13.10.2026 12:35
Ungarns Premier Péter Magyar setzte sich für die Aufhebung von LGBTQ-Verboten ein.
Ungarns Premier Péter Magyar setzte sich für die Aufhebung von LGBTQ-Verboten ein.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungarns umstrittenes Kinderschutzgesetz wird reformiert: Das Parlament stimmte am Dienstag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Regierungspartei TISZA von Premier Péter Magyar dem Gesetzentwurf darüber zu. Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Streichung der LGBTQ-Verbote.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Neben den 139 Ja-Stimmen der TISZA-Abgeordneten votierten 51 Abgeordnete der Oppositionsparteien Fidesz und „Mi Hazánk“ (Unsere Heimat) mit Nein. Magyar nannte das Abstimmungsverhalten der Opposition auf Facebook eine „Schande“. Deren Abgeordnete hätten gegen ein Gesetz gestimmt, das den Schutz und die Rechte der Kinder real verbessern soll, so der Regierungschef. Im Vorfeld hatte Fidesz kritisiert, Magyar würde sogenannte „LGBTQ-Propaganda“ an Schulen wieder zulassen.

Umstrittenes Gesetz verstößt gegen EU-Recht
Die Gesetzesänderung gilt auch als Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom April 2026. Dieser hatte entschieden, dass die 2021 von der inzwischen abgewählten Regierung von Ex-Premier Viktor Orbán eingeführten Einschränkungen und Verbote bezüglich LGBTQ-Inhalten im Umfeld von Minderjährigen gegen EU-Recht verstoßen.

Ein Teilnehmer der Pride-Parade in Budapest im Jahr 2023 fordert eine Aufhebung des ...
Ein Teilnehmer der Pride-Parade in Budapest im Jahr 2023 fordert eine Aufhebung des eingeschränkten Verkaufs von Kinderbüchern, die Homo- oder Transsexualität thematisieren,(Bild: AFP)

Streichung von LGBTQ-Verboten
Die unter Orbán eingeführten Paragraphen, die jegliche Darstellung und Förderung von Homosexualität und Transgender-Identität für Minderjährige unter 18 Jahren in Medien, Büchern, Werbung strikt untersagten, wurden aufgehoben. Bücher mit LGBTQ-Inhalten müssen im Handel künftig nicht mehr in Folie verschweißt werden.

Anstelle einer Diskriminierung und Stigmatisierung von sexuellen Minderheiten führt das neue Gesetz einen modernen Kinderschutzstandard ein. Künftig gilt für unter 18-Jährige ein allgemeines Verbot von Inhalten, welche die körperliche, geistige, moralische Entwicklung von Kindern ernsthaft beeinträchtigen.

Dieser Standard soll Kinder und Jugendliche vor allgemein schädlicher Kommunikation im öffentlichen sowie im digitalen Raum schützen, was insbesondere für Medienanbieter und Onlineplattformen relevant ist. Sie müssen ihre Inhalte streng nach den neuen Standards der Altersangemessenheit ausrichten.

Hinsichtlich der Verbesserung des Kinderschutzsystems sieht die neue Gesetzesregelung auch administrative Reformen vor, um unter anderem behördliche Verfahren für Kinder, die in Spitälern oder Übergangseinrichtungen festsitzen, drastisch zu verkürzen, wie beispielsweise Fristen von maximal einer Woche für behördliches Handeln.

Lesen Sie auch:
Eine Spar-Filiale im ungarischen Nyíregyháza
Spar reicht es
Weitere EU-Beschwerde gegen „Schikane“ in Ungarn
12.10.2026
Korruptionsverdacht
Ungarn: Zwei Ex-Minister aus Orbán-Ära verhaftet
29.09.2026

Kindesmissbrauch und Massenproteste
In Ungarn ist das Thema Kinderschutz und sexueller Missbrauch von Kindern seit Anfang 2024 Grund für schwere politische Krisen, Massenproteste und Konflikte mit der Europäischen Union. Das Thema Kindesmissbrauch rückte weiter in den Fokus, als bekannt wurde, dass die damalige ungarische Staatspräsidentin Katalin Novák den stellvertretenden Leiter eines Kinderheimes begnadigt hatte. Dieser war verurteilt worden, da er dabei assistiert hatte, den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch den Heimleiter zu vertuschen.

Die Enthüllung führte zu landesweiten Massenprotesten und erzwang den Rücktritt von Novák sowie der damaligen Justizministerin Judit Varga. Die Debatte verschärfte sich im Dezember 2025 mit der Enthüllung eines bisher unter Verschluss gehaltenen Regierungsberichtes, welcher massiven Missbrauch in staatlichen Kinderheimen dokumentierte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.10.2026 12:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
123.196 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
102.319 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
83.278 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
256 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
212 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Kolumnen
Noch mehr Murks in der Regierung
108 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Außenpolitik
Aus für LGBTQ-Verbote
Ungarn reformiert strittiges „Kinderschutzgesetz“
Größter Einzelspender
Musk will Republikaner mit 276 Mio. Dollar retten
Horror in der Ukraine
„Er brannte einfach. Ich selbst stand in Flammen“
Trump will renovieren
US-Richterin stoppt Baumfällungen auf Golfplatz
Gesetz steht noch aus
Impfen in Apotheken soll ab Jänner möglich sein
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf