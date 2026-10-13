So geht‘s in Thalgau nach Trainer-Rücktritt weiter

Thalgau setzt auf interne Lösung

Trotz des gebrauchten Wochenendes mit Niederlage und Trainer-Rücktritt bleibt man bei den Thalgauern ruhig. „Wir werden jetzt nicht irgendeinen Trainer installieren. Wir klären das intern und ziehen das bis Winter durch. Dann schauen wir, was wir tun“, stellte der Klubchef klar. Gemeint hat er damit eine Dreierlösung um den bisherigen Co-Trainer Jan Doschko, Jürgen Tomsits und Johannes Wampl. „Auf die drei setzen wir jetzt“, so Eiterer.