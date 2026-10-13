Schock für Familie
Totgeglaubte 15-Jährige wacht im eigenen Sarg auf
In Guatemala ist eine 15-Jährige „von den Toten auferstanden“. Yuleidy Ixcotoyac erwachte während der ihr zu Ehren abgehaltenen Totenmessen in ihrem eigenen Sarg.
Der unglaubliche Vorfall ereignete sich am Samstag in der Ortschaft El Jocote in Sacapulas im Department Quiché. Wie „Marca“ berichtet, hatte sich Yuleidy in den frühen Morgenstunden plötzlich unwohl gefühlt. Ihr Vater Abraham Ixcotoyac wollte sie daraufhin in ein Krankenhaus bringen.
Atmung versagte, kein Puls
Während der Fahrt verlor die Jugendliche das Bewusstsein. Ihr Vater überprüfte nach eigenen Angaben Atmung und Puls und kam zu dem Schluss, dass seine Tochter gestorben sei. Das Krankenhaus habe die Jugendliche nicht aufnehmen wollen, berichtet er.
Hier sehen Sie die dramatischen Szenen:
Eine medizinische Bestätigung des Todes gab es nicht. Auch ein Totenschein wurde nicht ausgestellt. Die Familie besorgte trotzdem einen Sarg und bereitete die Totenwache vor.
Als ich über ihrem Sarg weinte (...) bewegte sie sich, sie wachte auf und plötzlich richtete sie sich auf.
Yuleidys Mutter
Mädchen erwachte Stunden später
Rund acht Stunden später hatten sich Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn bereits versammelt, um von der 15-Jährigen Abschied zu nehmen. Dann bemerkte ihre Mutter plötzlich, dass sich Yuleidy im Sarg bewegte. Schließlich richtete sich das Mädchen auf und begann zu sprechen.
Ihr Vater spricht von einem Wunder. Eine medizinische Erklärung dafür, warum bei seiner Tochter offenbar weder Atmung noch Puls festgestellt wurden und sie Stunden später wieder zu Bewusstsein kam, liegt bislang nicht vor.
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