Totgeglaubte 15-Jährige wacht im eigenen Sarg auf

Mädchen erwachte Stunden später

Rund acht Stunden später hatten sich Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn bereits versammelt, um von der 15-Jährigen Abschied zu nehmen. Dann bemerkte ihre Mutter plötzlich, dass sich Yuleidy im Sarg bewegte. Schließlich richtete sich das Mädchen auf und begann zu sprechen.