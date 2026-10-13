Torspektakel in Treibach – Jancker-Debüt verpatzt!

Nur zu einem Punkt reichte es für Austria Klagenfurt im Heimspiel gegen Bleiburg – damit lief auch die Trainer-Rückkehr von Carsten Jancker nicht nach Wunsch. Ein Torspektakel hat es hingegen in Treibach gegeben. Die Heimischen setzten sich nach 0:3-Rückstand gegen die WAC Amateure noch mit 5:4 durch und bleiben unter den Top 4. Die Highlights der Spiele gibt es bei uns wie gewohnt im Video.