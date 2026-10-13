6:1! LASK nicht zu stoppen – Wallern neuer Leader

Mit einem überzeugenden 6:1-Auswärtssieg über Grödig setzten die LASK Amateure ihre beeindruckende Serie in der Regionalliga Mitte weiter fort. Für den bisherigen Leader Wals-Grünau gab es die erste Saisonniederlage. Die Salzburger mussten sich im Spitzenspiel Gurten mit 0:1 geschlagen geben. Die Highlights der Runde gibt es wie gewohnt im Video.