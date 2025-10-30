So funktioniert bei Stau die Rettungsgasse – NICHT

Strafen von mehr als 2000 Euro drohen

Wer sich nicht einordnet oder sogar die Rettungsgasse befährt, behindert im Ernstfall nicht nur die Einsatzkräfte, sondern riskiert auch Leben. Und: saftige Strafen! „Nicht bei der Rettungsgasse mitzumachen kann bis zu 726 Euro kosten. Wer dabei ein Einsatzfahrzeug, ein Fahrzeug des Straßendienstes oder der Pannenhilfe behindert, muss sogar mit einem Strafrahmen bis 2180 Euro rechnen“, heißt es indes vom ÖAMTC.