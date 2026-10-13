„Das waren irgendwie auch meine eigenen Buam“

Kantineurin war immer Fan des SV Bürmoos

„Das waren einfach alles tolle Jungs und irgendwie auch meine Buam. Die kenne ich teilweise aus Kindheitstagen“, erklärte Maxa, für die der Sportverein ein fester Bestandteil ihres Lebens war. Als ihr Mann in den 80er-Jahren als Platzwart aktiv war, übernahm sie die Kantine und verbrachte viele Wochenenden am Sportplatz. „Wir waren immer Fans. Dass ich das mit meinem Mann machen konnte, war ein echtes Highlight für mich. Ich war eine strenge, aber ich wurde von allen akzeptiert. Nun geht es aber nicht mehr“, erklärt die sogenannte „Mama für alle“.