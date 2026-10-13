Feuer im Tunnel der A26: Niemand ist verletzt

Aufregung an der Stadteinfahrt nach Linz aus Richtung Rohrbach: Aus dem Zufahrtstunnel zur Neuen Donaubrücke quillt dichter Rauch. Ein Fahrzeug steht in Flammen. Die gute Nachricht: niemand verletzt.
„Es ist niemand verletzt“ – beim Roten Kreuz in Linz gibt´s zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung. Seit etwa 11 Uhr gibt´s einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettung an der Nordeinfahrt zur Neuen Donaubrücke, bzw. A26.
„Unter Kontrolle“
Schwarzer Qualm dringt aus der Tunnelöffnung, ist weithin sichtbar. Offenbar ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Situation ist laut Einsatzkräften unter Kontrolle, es sollte die Sperre bald aufgehoben werden können.
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