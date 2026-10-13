Diese Bank möchte ihre Kunden wieder verlieren

Möglichst viele Kunden gewinnen und halten: So lautet üblicherweise das Ziel einer Bank. Bei der „Zweiten Sparkasse“ ist das anders. Wer hier Unterstützung bekommt, soll finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen und zu einem regulären Geldinstitut wechseln können.
Das seit 2006 bestehende Modell kommt erstmals nach Niederösterreich. Im Neuen Forum in St. Pölten beraten zehn Beschäftigte der Sparkasse NÖ Mitte West ehrenamtlich.
Zugang über soziale Partner
Das Angebot richtet sich an Menschen, die durch Schicksalsschläge in finanzielle und soziale Not geraten sind. Der Zugang erfolgt über Partnerorganisationen wie Caritas, Diakonie und Schuldnerberatung. Sie vermitteln Betroffene an das Institut.
„Unser Erfolg wird in Wirkung gemessen, nicht in Zahlen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Rupert Rieder. Gemeinsam mit sozialen Partnern und freiwilligen Mitarbeitern begleitet die „Zweite Sparkasse“ österreichweit rund 28.000 Menschen.
Mehr als finanzielle Unterstützung
Wie viel dabei persönliche Wertschätzung zählt, schildert Kunde Harald L.: Die Filiale sei der einzige Ort gewesen, an dem er sich trotz des Chaos in seinem Leben willkommen gefühlt habe.
Laut dem Institut können neun von zehn Kunden, die anschließend wieder in die reguläre Sparkassengruppe wechseln, ihre finanzielle Stabilität langfristig sichern oder weiter verbessern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.