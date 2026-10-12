Heino wollte 30.000 Euro von AfD: Jetzt Vergleich

Heino gehöre nicht in diese Ecke

Gemeint war der AfD-Abgeordnete im brandenburgischen Landtag, Felix Teichner. „Das hätte er nicht getan“, sagte Heino-Manager Werner zur Begründung der Klage. Die AfD-Wahlwerbung sei ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt werde, wo er nicht hingehöre, betonte Werner.