Handyshop-Betreiber trickste mit Reparaturbonus

Zweitangeklagte wusste nichts von Trickserei

„Sie haben in 70 Prozent der Fälle getrickst: Einerseits wurden Reparaturen erfunden und fiktive Rechnungen erstellt, andererseits gab es auch überhöhte Rechnungen, und es kam dadurch zur Auszahlung von überhöhten Förderbeiträgen“, führte der europäische Staatsanwalt aus und sprach von 55.000 Euro Schaden in Jahren 2022 und 2023. Verteidiger Sebastian Kinberger sah dagegen einen geringeren Schaden und kündigte ein Geständnis an – aber nur des Erstangeklagten. Dessen Bruder sei nur für das Technische zuständig gewesen, und habe nichts von den Betrügereien gewusst. Das sagte auch der Handyshop-Betreiber zur Richterin: „Ja, ich war gierig. Ich hab ihm nichts davon erzählt.“