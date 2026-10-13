United erlebt schlechtesten Saisonstart seit 1986

„Wir müssen die Dinge schnellstmöglich in eine positive Richtung lenken – das ist offensichtlich.“ Sagte Michael Carrick, dessen Manchester United einmal mehr einen desolaten Saisonstart hinlegte: Im Ligapokal daheim gegen Brighton gescheitert, in der Meisterschaft nur eines von sechs Spielen gewonnen. Was den schlechtesten Liga-Start seit 1986 bedeutet. Und zuletzt gegen Tottenham, als man trotz Überzahl das 1:1 kassierte, in gellendem Pfeifkonzert der Fans gipfelte. „Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen“, sagte Carrick. „Es tut weh, sehr sogar. Es ist keine schöne Erfahrung, aber man muss das durchstehen.“