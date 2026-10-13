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„Tut weh, sehr sogar“

United erlebt schlechtesten Saisonstart seit 1986

Premier League
13.10.2026 07:12
United-Trainer Michael Carrick
United-Trainer Michael Carrick(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United schiebt nach dem schlechtesten Ligastart seit 1986 Frust. Bei den Bayern ist indes Konrad Laimer wieder zurück …

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„Wir müssen die Dinge schnellstmöglich in eine positive Richtung lenken – das ist offensichtlich.“ Sagte Michael Carrick, dessen Manchester United einmal mehr einen desolaten Saisonstart hinlegte: Im Ligapokal daheim gegen Brighton gescheitert, in der Meisterschaft nur eines von sechs Spielen gewonnen. Was den schlechtesten Liga-Start seit 1986 bedeutet. Und zuletzt gegen Tottenham, als man trotz Überzahl das 1:1 kassierte, in gellendem Pfeifkonzert der Fans gipfelte. „Wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, kann ich diese Reaktion manchmal nachvollziehen“, sagte Carrick. „Es tut weh, sehr sogar. Es ist keine schöne Erfahrung, aber man muss das durchstehen.“

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Noch genießt der 45-Jährige Rückendeckung. Doch die heutige Partie in Madrid bei Atletico könnte für Carrick richtungsweisend werden. „Ich sehe es als Chance, die Wende zu schaffen“, so der Trainer, dessen Elf zumindest in der Königsklasse auf Kurs ist, Sabah zum Start 4:0 bezwang.

Konrad Laimer ist zurück in München
Konrad Laimer ist zurück in München(Bild: GEPA)

Bayern ohne Neuer
Noch erfolgreicher lief der Auftakt für die Bayern beim 5:0 gegen Bodö. Heute wartet mit Viking erneut ein norwegischer Gegner. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist nach der Geburt seines zweiten Kindes zurück. Im Tor der Münchner wird Jonas Urbig stehen. Manuel Neuer musste gestern das Training wegen Problemen mit dem Fuß auslassen. Kompany ließ offen, ob Neuer auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader stehen wird.

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