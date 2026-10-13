Verlängerung mit Bayern? Olise hat eine Bedingung

Saftige Gehaltserhöhung

Der 24-Jährige könnte den Verein damit trotz eines Vertrages verlassen – vorausgesetzt, der Abnehmer zahlt die verlangte Summe. Die soll nach Vorstellungen des FC Bayern bei 200 Millionen Euro liegen, Olise und sein Berater Glen Tweneboah verlangen einen niedrigeren Betrag, heißt es – hier wird wohl noch die eine oder andere Verhandlung auf die beiden Parteien zukommen. In puncto Gehalt sollen die Münchner bereit sein, Olise zukünftig 25 Millionen statt 14 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen.