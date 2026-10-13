Verlängerung mit Bayern? Olise hat eine Bedingung

Michael Olise dürfte einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern offen gegenüberstehen. Der französische Superstar habe allerdings eine Bedingung, wie die spanische „As“ berichtet ...
Bis 2029 steht Olise bei den Bayern unter Vertrag, der deutsche Rekordmeister hat es somit nicht eilig, mit dem Flügelstürmer zu verlängern. Dennoch wollen die Münchner jetzt schon Nägel mit Köpfen machen und Olise langfristig an Bord wissen.
Für Olise soll der FC Bayern nach wie vor eine attraktive Option sein, für eine Signatur unter einem neuen Arbeitspapier soll er allerdings eine Ausstiegsklausel verlangen.
Saftige Gehaltserhöhung
Der 24-Jährige könnte den Verein damit trotz eines Vertrages verlassen – vorausgesetzt, der Abnehmer zahlt die verlangte Summe. Die soll nach Vorstellungen des FC Bayern bei 200 Millionen Euro liegen, Olise und sein Berater Glen Tweneboah verlangen einen niedrigeren Betrag, heißt es – hier wird wohl noch die eine oder andere Verhandlung auf die beiden Parteien zukommen. In puncto Gehalt sollen die Münchner bereit sein, Olise zukünftig 25 Millionen statt 14 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen.
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