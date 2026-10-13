„Sicherheit Priorität“
Pilot musste Landung in Los Angeles abbrechen
In Los Angeles hätte es bei der Landung einer Boeing fast einen Unfall gegeben. Die Maschine setzte beinahe mit dem Heck auf der Landebahn auf. Die Piloten leiteten daher ein Durchstartmanöver ein und landeten ungefähr 15 Minuten später als geplant.
An Bord waren etwa 400 Passagierinnen und Passagiere auf dem Weg von Frankfurt (Deutschland) nach Kalifornien (USA). Die Fluggesellschaft Lufthansa bestätigte dem Portal „Simple Flying“, dass der erste Landeanflug in Los Angeles abgebrochen worden sei. Den Grund nannte sie nicht. „Sicherheit hat bei Lufthansa immer oberste Priorität“, hieß es.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Vorfall:
Die Piloten reagierten am Samstagvormittag jedenfalls sofort und leiteten ein Durchstartmanöver ein. Die Nase des Flugzeugs wurde steil nach oben gezogen, das Fahrwerk berührte kurz die Piste und stieg wieder auf. Für die Cockpitcrew ist ein solches Vorgehen Routine. Die Fluggesellschaft sprach von einem „Standardverfahren“.
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