Pilot musste Landung in Los Angeles abbrechen

An Bord waren etwa 400 Passagierinnen und Passagiere auf dem Weg von Frankfurt (Deutschland) nach Kalifornien (USA). Die Fluggesellschaft Lufthansa bestätigte dem Portal „Simple Flying“, dass der erste Landeanflug in Los Angeles abgebrochen worden sei. Den Grund nannte sie nicht. „Sicherheit hat bei Lufthansa immer oberste Priorität“, hieß es.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Vorfall: