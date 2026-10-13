Rechtsstaat in Gefahr, Politik sieht tatenlos zu

Fast keine Verhandlungen in dieser Woche

Den sie aber nicht Streik nennen wollen, sondern „Aktionswoche für den Rechtsstaat – 100 % erreicht. Was jetzt?“ Bedeutet: Diese Woche finden nahezu keine Verhandlungen statt. „Der Mehraufwand kann von uns nicht mehr gestemmt werden“, findet Anna Maria Wukovits, die Vizepräsidentin der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte, klare Worte. Sie und jeder ihrer Kollegen habe im Schnitt 40 bis 60 offene Ermittlungsverfahren zu bearbeiten. Das gehe auf die Gesundheit.