Wiener Müllsünder sollen bald mit Unsummen büßen

Unauffällig in eine Novelle zum „Wiener Reinhaltegesetz“ verpackt, holt das Rathaus zum Schlag gegen Verursacher von Müll, Vandalismus und mehr aus. Auf sie kommen gewaltige Schadenersatzpflichten zu. Heikel dabei: Findet man die Müll-Rabauken nicht, könnten auch Unschuldige zum Handkuss kommen.
Wenn man in Wien öffentliche Flächen verunreinigt und dabei erwischt wird, ist es derzeit – wenn überhaupt – in den meisten Fällen mit 70 Euro Strafe getan. Eine lächerlich geringe Summe, verglichen mit den neuen Plänen des Rathauses: Eine Neufassung des „Wiener Reinhaltegesetzes“, die noch heuer beschlossen werden soll, erhöht zwar auch alle Strafen um rund ein Drittel, bringt aber vor allem erstmals umfassende Pflichten zum Kostenersatz für die Verursacher. Und das kann so richtig teuer werden.
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