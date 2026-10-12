WAC-Coach Silberberger: „Es gibt Konsequenzen!“

Gerade jährt sich beim WAC der unrühmliche Abgang von Kühbauer, der aktuell beim LASK – inklusive Champions League – selbst vier Partien am Stück sieglos ist. Peter Pacult hatten die Spieler aufgrund seiner angeblich ach so altmodischen Trainingsmethoden und seines eisernen Führungsstils im Blitztempo abgesägt, „Schönredner“ Atalan wieder durfte viel zu lange werken,