Test klärt auf

Hochbegabt: 180.000 Menschen hätten das Potenzial

Krone zu Mittag Clips
18.05.2026 14:08
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Im krone.tv Talk spricht Martin Hubinger, Generalsekretär von Mensa Österreich, über den Boom des Vereins. Aktuell zählt Mensa 1400 Mitglieder in Österreich – so viele wie noch nie. Wer bei einem Intelligenztest einen IQ von mindestens 130 erreicht, kann beitreten. Der Verein ermöglicht Hochbegabten aller Altersgruppen, sich zu vernetzen, auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

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