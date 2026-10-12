Gestohlene Kennzeichen am Auto und Drogenverdacht

Das wird teuer! In Innsbruck wurde am Sonntag ein Slowake (35) aus dem Verkehr gezogen, der gestohlene Kennzeichen am Auto montiert hatte und keinen Führerschein vorweisen konnte. Doch damit nicht genug: Der Lenker stand mutmaßlich auch noch unter Drogen!
Am frühen Sonntagabend wurde eine Polizeistreife auf der Haller Straße in Innsbruck auf die auffällige Fahrweise eines Autos aufmerksam. Die Polizisten hielten den Wagen an und nahmen den Lenker sowie das Fahrzeug genauer unter die Lupe.
Dabei habe sich herausgestellt, dass am Pkw Kennzeichentafeln montiert waren, die als gestohlen gemeldet worden waren. Zudem konnte der slowakische Lenker den Beamten keinen Führerschein vorweisen.
Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung
Zusätzlich hätten die Polizisten bei dem Mann Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel bemerkt. Die gestohlen gemeldeten Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Anzeigen folgen!
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