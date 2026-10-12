Die digitale Zukunft für unsere Energieversorgung

„Wer heute in intelligente Netze, digitale Infrastruktur und Innovation investiert, schafft die Grundlage für eine sichere, leistbare und wettbewerbsfähige Energieversorgung von morgen“, erklärte Kelag-Vorstand Reinhard Draxler bei der eigenen Energiekonferenz. „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind längst keine reinen Zukunftsthemen mehr.“ Sein Vorstandskollege Danny Güthlein betont: „Entscheidend ist, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch die Bevölkerung und Betriebe auf diesem Weg mitzunehmen.“