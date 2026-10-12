Alpinisten erschöpft: Eisige Nacht am Großglockner

Mit Hubschrauber zur Nebelgrenze

Eine Hubschrauberbergung sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. „Deshalb wurden sechs Bergretter der Ortsstelle Kals am Großglockner mit einem nachtflugtauglichen Hubschrauber bis zur Nebelgrenze auf rund 2800 Meter Seehöhe gebracht“, so die Ermittler weiter. Von dort ging es für die Einsatzkräfte dann zu Fuß weiter.