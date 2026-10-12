5500 Kilometer für den guten Ton zurückgelegt

Die Auflösung drohte

Doch beinahe wäre diese jagdliche Tradition verstummt. Denn die Sänger wurden immer älter und der Nachwuchs blieb aus. Vor zwei Jahren stand sogar die Auflösung des Chores im Raum. Für Obmann Ferdinand Kinzel kam das nicht in Frage. „Der ehemalige St. Veiter Bezirksjägermeister Kurt Puck hat mich immer gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass der Chor weiterlebt“, so der Obmann zur „Krone“.