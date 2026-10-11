Green-White Celebrates
Victory Over Defending Champions LASK! Rapid Remains at the Top of the Table
Von krone Sport
SK Rapid remains at the top of the Bundesliga standings after the eighth matchday. The Hütteldorf-based team defeated defending champion LASK 2-0 on the road on Sunday. Ercan Kara (58') and Claudy Mbuyi (82') scored for the Green-Whites.
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