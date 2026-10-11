Messner hat ungewöhnlichen Wunsch für seinen Tod

Kein Grab, kein Denkmal

Auch eine Feuerbestattung kann sich Messner vorstellen. Die Asche könnte anschließend an Orte gebracht werden, die in seinem Leben eine besondere Bedeutung hatten. Was er ausdrücklich nicht brauche, sei eine dauerhafte Grabstätte. „Ich brauche nach meinem Tod nichts mehr, kein Monument“, sagt der Alpinist. Seine Frau Diane sieht die Vorstellungen ihres Mannes allerdings etwas nüchterner. Das Paar habe bereits eine Himmelsbestattung erlebt. Kenne man die kulturellen und praktischen Hintergründe, sei diese weniger romantisch, als Messner sie beschreibe.