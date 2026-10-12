Die „Tafel“ zieht um und sichert sich ihre Zukunft

„Er ist ein dringend notwendiger Neustart, denn die Zustände im bisherigen Gebäude waren zuletzt alles andere als rosig. Das alte Gebäude ist derart baufällig geworden, dass es in jedem Eck schimmelt und das Gemäuer kurz vorm Zusammenbruch steht. Zuletzt haben sich sogar Mäuse durch die Wände und die Decke gefressen“, schildert Roschek, die inzwischen Mindestpensionistin ist. Auch fehlende Parkplätze hätten die tägliche Arbeit schwierig gemacht. Beim Anliefern und Abholen von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Second-Hand-Ware kam es regelmäßig zu Problemen.