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Sexuelle Belästigung

Schlägerei auf Oktoberfest mit fünf Verletzten

Vorarlberg
11.10.2026 17:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der deutschen Gemeinde Weiler, nur einige Kilometer hinter der Grenze zu Vorarlberg, kam es am Samstagabend zu tumultartigen Szenen auf dem „Westallgäuer Oktoberfest“. Alles begann mit einer sexuellen Belästigung, auch ein Österreicher wurde in die Sache verwickelt. 

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Im Trubel des Oktoberfests wurde am Samstagabend gegen 22.25 Uhr eine 18-Jährige von einem Unbekannten sexuell belästigt. Damit nicht genug, schlug er auch noch einem 24-jährigen Österreicher mit der Faust ins Gesicht und machte sich daraufhin aus dem Staub. Die Situation dürfte reichlich verwirrend gewesen sein, denn plötzlich ging die 18-Jähriger auf einen bis dahin völlig unbeteiligten Ukrainer (21) los. 

Zwei Begleiterinnen der 18-Jährigen mischten sich in die Auseinandersetzung ein, die Situation eskalierte vollends, fünf Verletzte waren das Ergebnis des Tumults. 

Zeugen werden gesucht
Sämtliche Beteiligte wurden der Veranstaltung verwiesen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur sexuellen Belästigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lindenberg unter der Rufnummer +498381/9201-0 zu melden.

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