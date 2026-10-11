Schlägerei auf Oktoberfest mit fünf Verletzten

In der deutschen Gemeinde Weiler, nur einige Kilometer hinter der Grenze zu Vorarlberg, kam es am Samstagabend zu tumultartigen Szenen auf dem „Westallgäuer Oktoberfest“. Alles begann mit einer sexuellen Belästigung, auch ein Österreicher wurde in die Sache verwickelt.
Im Trubel des Oktoberfests wurde am Samstagabend gegen 22.25 Uhr eine 18-Jährige von einem Unbekannten sexuell belästigt. Damit nicht genug, schlug er auch noch einem 24-jährigen Österreicher mit der Faust ins Gesicht und machte sich daraufhin aus dem Staub. Die Situation dürfte reichlich verwirrend gewesen sein, denn plötzlich ging die 18-Jähriger auf einen bis dahin völlig unbeteiligten Ukrainer (21) los.
Zwei Begleiterinnen der 18-Jährigen mischten sich in die Auseinandersetzung ein, die Situation eskalierte vollends, fünf Verletzte waren das Ergebnis des Tumults.
Zeugen werden gesucht
Sämtliche Beteiligte wurden der Veranstaltung verwiesen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur sexuellen Belästigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lindenberg unter der Rufnummer +498381/9201-0 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.