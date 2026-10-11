Schlägerei auf Oktoberfest mit fünf Verletzten

Im Trubel des Oktoberfests wurde am Samstagabend gegen 22.25 Uhr eine 18-Jährige von einem Unbekannten sexuell belästigt. Damit nicht genug, schlug er auch noch einem 24-jährigen Österreicher mit der Faust ins Gesicht und machte sich daraufhin aus dem Staub. Die Situation dürfte reichlich verwirrend gewesen sein, denn plötzlich ging die 18-Jähriger auf einen bis dahin völlig unbeteiligten Ukrainer (21) los.