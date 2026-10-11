Frontal gegen Baum: Lenker aus Wrack geschnitten

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: Ein 33-jähriger Einheimischer kam in Niederndorf (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der schwer verletzte Lenker war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz nach 1 Uhr auf der L209 Erler Straße. Der 33-jährige Tiroler war mit seinem Auto von Erl kommend in Richtung Niederndorf unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte.
Passanten setzten sofort Notruf ab
„Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und setzten umgehend die Rettungskette in Gang“, schildert die Polizei. Der 33-Jährige musste in der Folge von der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Mann ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Landesstraße vorübergehend gesperrt
Aufgrund des Unfalls musste die L209 im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte bis etwa 2 Uhr.
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