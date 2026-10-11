Frontal gegen Baum: Lenker aus Wrack geschnitten

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: Ein 33-jähriger Einheimischer kam in Niederndorf (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der schwer verletzte Lenker war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.