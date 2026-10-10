Gams und 3:1-Heimsieg als Geschenk zum 50er

Die SVG Reichenau feierte ihr 50-jähriges Bestehen und beschenkte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Kitzbühel selbst. Auch von den Gästen gab’s Geschenke: Allen voran überreichte Anton Bodner, Chef der Kitzbüheler Bergbahnen, Reichenau-Obmann Gernot Amoser eine Gams-Trophäe zum Jubiläum. Geschenkt war der Sieg gegen die Kitz-Kicker allerdings nicht. „Ich hoffe, dass jetzt unser Knoten mit dieser tollen Leistung geplatzt ist“, freute sich Reichenau-Trainer Gernot Glänzer über den Heimerfolg.

„Wir konnten heute nicht an unsere Leistungen anschließen“, zeigte sich Kitzbühel-Trainer Michael Baur leicht bedient. Den Abend ließ er mit seiner Mannschaft im Gasthof Purner in Thaur ausklingen.