Gams und 3:1-Heimsieg als Geschenk zum 50er

Die 11. Runde der Regionalliga West hatte einiges zu bieten. Die Reichenau feierte zu ihrem 50. Geburtstag einen 3:1-Heimsieg gegen Kitzbühel. Kufstein holte den ersten Heimsieg der Saison, Imst zerlegte Lustenau. Schwaz gewann Krimi gegen die WSG Juniors, während Fügen zuhause gegen Lochau verlor.
Die SVG Reichenau feierte ihr 50-jähriges Bestehen und beschenkte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Kitzbühel selbst. Auch von den Gästen gab’s Geschenke: Allen voran überreichte Anton Bodner, Chef der Kitzbüheler Bergbahnen, Reichenau-Obmann Gernot Amoser eine Gams-Trophäe zum Jubiläum. Geschenkt war der Sieg gegen die Kitz-Kicker allerdings nicht. „Ich hoffe, dass jetzt unser Knoten mit dieser tollen Leistung geplatzt ist“, freute sich Reichenau-Trainer Gernot Glänzer über den Heimerfolg.
„Wir konnten heute nicht an unsere Leistungen anschließen“, zeigte sich Kitzbühel-Trainer Michael Baur leicht bedient. Den Abend ließ er mit seiner Mannschaft im Gasthof Purner in Thaur ausklingen.
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