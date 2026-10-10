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Regionalliga West

Gams und 3:1-Heimsieg als Geschenk zum 50er

Fußball Dritte Liga
10.10.2026 20:00
Christoph Eller (l.) und Lukas Hupfauf (r.), nahmen Kitzbühels Mathias Madersbacher (m.) in die ...
Christoph Eller (l.) und Lukas Hupfauf (r.), nahmen Kitzbühels Mathias Madersbacher (m.) in die Zange.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Die 11. Runde der Regionalliga West hatte einiges zu bieten. Die Reichenau feierte zu ihrem 50. Geburtstag einen 3:1-Heimsieg gegen Kitzbühel. Kufstein holte den ersten Heimsieg der Saison, Imst zerlegte Lustenau. Schwaz gewann Krimi gegen die WSG Juniors, während Fügen zuhause gegen Lochau verlor.

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Die SVG Reichenau feierte ihr 50-jähriges Bestehen und beschenkte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Kitzbühel selbst. Auch von den Gästen gab’s Geschenke: Allen voran überreichte Anton Bodner, Chef der Kitzbüheler Bergbahnen, Reichenau-Obmann Gernot Amoser eine Gams-Trophäe zum Jubiläum. Geschenkt war der Sieg gegen die Kitz-Kicker allerdings nicht. „Ich hoffe, dass jetzt unser Knoten mit dieser tollen Leistung geplatzt ist“, freute sich Reichenau-Trainer Gernot Glänzer über den Heimerfolg.
„Wir konnten heute nicht an unsere Leistungen anschließen“, zeigte sich Kitzbühel-Trainer Michael Baur leicht bedient. Den Abend ließ er mit seiner Mannschaft im Gasthof Purner in Thaur ausklingen.

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