Ein märchenhafter Tauchgang im Stadttheater Baden

Ramesh Nair gelingt die Gratwanderung, als Sebastian, die aufgescheuchte Krabbe „mit viel zu weichem Kern“, für Lacher zu sorgen, ohne zu sehr in den Klamauk abzudriften. Ein absolutes Highlight ist Doktorfisch Fabius: Der erst zehnjährige Thamos Hollweg groovt stimmgewaltig und tanzfreudig über die maritime Showbühne.

Am Ende des Musicalvergnügens für die ganze Familie dürfen Arielle und ihr Prinz in ein richtig schön kitschiges Grande Finale eintauchen. Langer Jubel und Standing Ovations inklusive.