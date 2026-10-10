40 Cent geraubt, dann zückt Mann in Wien Messer

Dramatische Szenen am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt: Ein Zeuge alarmierte Beamte der Polizeidiensthundeeinheit, nachdem er auf eine Auseinandersetzung mit einem Messer aufmerksam geworden war. Die Polizisten eilten sofort zum Ort des Geschehens und trafen auf eine brenzlige Situation: Ein Mann bedrohte einen anderen mit einem Messer und schrie laut.