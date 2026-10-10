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Attacke am Praterstern

40 Cent geraubt, dann zückt Mann in Wien Messer

Wien
10.10.2026 12:39
Am Wiener Praterstern kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 32-Jähriger einen Mann mit ...
Am Wiener Praterstern kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 32-Jähriger einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem Messer soll ein 32-Jähriger am Wiener Praterstern einen Mann bedroht haben – offenbar wegen gerade einmal 40 Cent. Die Polizei griff ein, als die Situation zu eskalieren drohte. Der Verdächtige hatte beinahe drei Promille.

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Dramatische Szenen am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt: Ein Zeuge alarmierte Beamte der Polizeidiensthundeeinheit, nachdem er auf eine Auseinandersetzung mit einem Messer aufmerksam geworden war. Die Polizisten eilten sofort zum Ort des Geschehens und trafen auf eine brenzlige Situation: Ein Mann bedrohte einen anderen mit einem Messer und schrie laut.

Verdächtiger hatte fast drei Promille
Die Beamten konnten die beiden Männer sichern und den Vorfall näher untersuchen. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 32-jährige Verdächtige seinem 24-jährigen Gegenüber zuvor Bargeld in Höhe von gerade einmal 40 Cent geraubt haben soll.

Bei dem mutmaßlichen Täter, einem slowakischen Staatsangehörigen, wurde eine Alkoholisierung von beinahe drei Promille festgestellt. Die Polizisten stellten sowohl das Messer als auch das Bargeld sicher. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen Opfer lag Festrahmenauftrag vor
Auch beim Opfer gab es eine Überraschung: Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 24-jährigen Mann – ebenfalls slowakischer Staatsangehörigkeit – ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vorlag. Er wurde deshalb in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen. Diese sind laut Polizei noch im Gange.

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