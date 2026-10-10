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Suspected Murder

Dead Woman (35) Found in Stairwell: Arrest in Vienna

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10.10.2026 11:06
Following the discovery of a 35-year-old woman in a Vienna stairwell, one person has now been ...
Following the discovery of a 35-year-old woman in a Vienna stairwell, one person has now been arrested. The investigation is ongoing.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

New details have emerged following the mysterious death of a 35-year-old woman in Vienna’s Landstraße district: Just a few hours after the body was discovered, the woman’s 40-year-old partner was arrested on strong suspicion of murder.

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The Romanian-born man was present in the stairwell during resuscitation attempts and had already caught the attention of police officers. According to investigators, he is alleged to have killed his partner with a blunt object during a domestic dispute. The woman is said to have been living in his apartment since the summer.

The investigation is ongoing
The results of the forensic examination are still pending. Investigations to determine the exact sequence of events are ongoing.

A 35-year-old woman was found dead in the stairwell of this apartment building on Hohlweggasse ...
A 35-year-old woman was found dead in the stairwell of this apartment building on Hohlweggasse in Vienna. Her partner was arrested shortly afterward on strong suspicion of murder.(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)

Visible injuries on the body
As reported, the 35-year-old woman was found lifeless in the stairwell of an apartment building on Hohlweggasse around midnight on Thursday night. Police and emergency responders tried in vain to resuscitate her. Due to visible injuries, the police had not ruled out foul play and had requested an autopsy.

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