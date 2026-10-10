Brutal: Kollegen mit Stanleymesser überfallen

Der Vorfall passierte bereits vor einer Woche, wurde aber erst jetzt bekannt: Ein 22-jähriger Syrer wurde auf einem Gehsteig in der Josef-Huber-Gasse von einem Landsmann angehalten. Beide arbeiten in derselben Leihfirma. Ohne Vorwarnung soll der 24-Jährige dem Jüngeren plötzlich das Handy aus der Hand gerissen haben.