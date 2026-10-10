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„Ringo“ fand die Beute

Brutal: Kollegen mit Stanleymesser überfallen

Steiermark
10.10.2026 16:00
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Auf offener Straße überfiel ein 24-Jähriger in Graz mit einem Stanleymesser bewaffnet seinen Arbeitskollegen. Weil er seinen Rucksack am Tatort vergaß, hatte die Polizei leichtes Spiel. Datenträgerspürhund „Ringo“ leistete zudem ganze Arbeit und fand das gut versteckte, gestohlene Handy.

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Der Vorfall passierte bereits vor einer Woche, wurde aber erst jetzt bekannt: Ein 22-jähriger Syrer wurde auf einem Gehsteig in der Josef-Huber-Gasse von einem Landsmann angehalten. Beide arbeiten in derselben Leihfirma. Ohne Vorwarnung soll der 24-Jährige dem Jüngeren plötzlich das Handy aus der Hand gerissen haben.

Täter verlor Rucksack
Dann zückte er laut Opferangaben ein Stanleymesser, ließ die Klinge ausfahren und forderte von seinem Arbeitskollegen Geld. Doch der Landsmann weigerte sich, woraufhin der Räuber die Flucht ergriff. Dabei dürfte er seinen Rucksack verloren haben, was die Polizei gleich auf seine Spur brachte.

Eine halbe Stunde später wurde der Syrer in seiner Wohnung keine 500 Meter von Tatort entfernt festgenommen. Er bestritt die Raubvorwürfe. Weil die Tatwaffe und vor allem das Opfer-Handy nicht auffindbar waren, kam der Datenträgerspürhund der Grazer Polizeidiensthundeinspektion zum Einsatz.

„Ringo“ mit seinem „Herrchen“, Diensthundeführer Johannes G.
„Ringo“ mit seinem „Herrchen“, Diensthundeführer Johannes G.(Bild: zVg)

Der vierjährige „Ringo“  fackelte nicht lange und zeigte rasch an, wo die Beute ist. Der Tatverdächtige hatte sie durch einen Schlitz auf den Balkon der unbewohnten Nachbarwohnung geworfen. Das Kriminalreferat übernahm die Ermittlungen, der 24-Jährige kam wegen Diebstahls und versuchtem, schweren Raub in U-Haft. 

Acht Wochen Spezialausbildung
Der belgische Schäferhund „Ringo“ ist der jüngst ausgebildete Datenträgerspürhund der Polizei und der momentan einzig verfügbare in der Steiermark. Zwei Jahre dauert die grundsätzliche Ausbildung zum Schutz- und Stöberhund bei der Polizei, danach erfolgen Spezialausbildungen, etwa wie Leichensuche, Drogensuche oder der Lehrgang zur Datenträgersuche.

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Acht Wochen dauert diese Ausbildung. Die Vierbeiner werden trainiert, digitale Beweismittel wie Laptops, Handys, Tablets, E-Wallets, Speichersticks, aber auch Geld, Falschgeld und Dokumente wie Reisepässe so rasch wie möglich zu finden. Dabei werden sie hauptsächlich auf den Duft der Platinen – Leiterplatten für elektronische Bausteile – konditioniert.

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