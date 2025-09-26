Datenspürhunde offiziell zum Dienst angetreten

„Kriminalisten auf vier Pfoten“

Auf die neuen Methoden der Kriminellen – Cybercrime sei etwa ein Bereich, der in der Vergangenheit am stärksten angestiegen sei – müsse man sich auch bei der Polizei einstellen, sagte der Innenminister. Deshalb wurden Cyberkompetenzzentren installiert. Und Teil dieser Cyber-Cobra seien nun die neuen Diensthunde, „Kriminalisten auf vier Pfoten“, wie Karner betonte.