Drittel-Parteichef | Marterbauer-Wünsche

Drittel-Parteichef. Er habe „volles Verständnis für alle Leute, die sich über die SPÖ geärgert haben“, sagt Philip Kucher, der neue Übergangs-Drittel-Parteichef der SPÖ. Der Klubchef der Roten im Parlament teilt sich ja seit vorgestern den Parteivorsitz mit Ministerin Eva-Maria Holzinger und dem scheibchenweise zurücktretenden bisherigen Allein-Obmann Andreas Babler. Die beiden Neuen präsentierten sich gestern den Medien – ohne den Noch-Chef – und kündigten dabei volle Transparenz in der Kommunikation an. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählt die Organisation eines „Einigkeitsparteitags“ im ersten Quartal 2027, bei dem für die langfristige Parteiführung nur ein Kandidat antreten soll. Das Jobprofil kennt man: „Wir wollen eine Person, hinter der sich alle versammeln“, sagt Holzleitner. Den Namen kennt man auch: Markus Marterbauer. Der soll auch über das weitere Schicksal von Andreas Babler bestimmen. Das, was auf den krebskranken Finanzminister in den nächsten Monaten wartet – eine wahre Herkulesaufgabe!