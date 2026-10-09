Heimniederlage für Meister: „Da müssen wir durch!“

Doch seine Grazer hörten nicht gut genug zu! Erst wurde Lawrence zu lasch attackiert (44.), dann fuhr Meyer einen Konter perfekt zu Ende (47.). Und es stand 3:1 für Laibach. Doch dann nahm der orange Wahnsinn richtig Fahrt auf! Paul Huber verkürzte im Powerplay aus kurzer Distanz, ehe Nick Swaney nur kurze Zeit später bei einem Abpraller geschickt verzögerte und trocken zum Ausgleich einschoss! Das Ticket in die Verlängerung. In der dann aber die Gäste jubeln durften.