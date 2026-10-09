„Menschliches Versagen“ sorgt für nächste F1-Panne

Überholmodus nicht verfügbar

Das Problem konnte aber behoben werden, wie die Regelhüter mitteilten. Sie stellten im ersten Qualifikationsdurchgang zusätzlich noch „menschliches Versagen“ in der Rennleitung fest. Einige Autos hätten den Überholmodus vorübergehend nicht zur Verfügung gehabt. Viele Fahrer beschwerten sich über fehlende Power. Ein klarer Vorteil für die einen, ein klarer Nachteil für die anderen.