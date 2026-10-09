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Chaos in Singapur

„Menschliches Versagen“ sorgt für nächste F1-Panne

Formel 1
09.10.2026 20:32
In Singapur herrschte kurzfristig ein Durcheinander.
In Singapur herrschte kurzfristig ein Durcheinander.(Bild: AFP/ANTHONY WALLACE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch beim Grand Prix von Singapur sind der Formel 1 Fehler unterlaufen. Unter anderem war „menschliches Versagen“ dafür verantwortlich.

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Beim Sprint-Qualifying am Freitag in Singapur herrschte kurzzeitig ein Durcheinander, welcher Pilot nun wirklich weiter war. Der Auftakt des zweiten Abschnitts musste wegen „eines Problems mit den Zeitmesssystemen“ verschoben werden, weil einige Rundenzeiten nicht erfasst wurden.

(Bild: AP/Vincent Thian)

Überholmodus nicht verfügbar
Das Problem konnte aber behoben werden, wie die Regelhüter mitteilten. Sie stellten im ersten Qualifikationsdurchgang zusätzlich noch „menschliches Versagen“ in der Rennleitung fest. Einige Autos hätten den Überholmodus vorübergehend nicht zur Verfügung gehabt. Viele Fahrer beschwerten sich über fehlende Power. Ein klarer Vorteil für die einen, ein klarer Nachteil für die anderen.

Software-Probleme in Malaysia
Dadurch wurden Erinnerungen wach an das Chaos vom vergangenen Sonntag. Da hatten Software-Probleme die Autos in Malaysia vorübergehend im Grand Prix ausgebremst.

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Verstappen pfeilschnell
Red-Bull-Pilot Max Verstappen ließ sich aber trotz all der Probleme nicht aus der Ruhe bringen und holte sich die Pole für den Sprint am Samstag (11 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). Dahinter landete Mercedes-Mann George Russell auf dem zweiten Platz. Unter dem Flutlicht auf dem Marina Bay Street Circuit sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari Rang drei.

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