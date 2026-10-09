980. Tor! Nach „Flucht“ kann Ronaldo wieder lachen

Nach einigen unruhigen Tagen kann Cristiano Ronaldo wieder lachen: Der Superstar von Al-Nassr, der mit seiner „Flucht“ vom portugiesischen Nationalteam für Aufregung gesorgt hatte, erzielte am Freitagabend sein 980. (!) Karriere-Tor!
Beim 3:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al Draih am achten Spieltag der saudischen Liga brachte Cristiano Ronaldo sein Team auf die Siegerstraße. In der 23. Minute stand der 41-Jährige bei einem Abpraller goldrichtig und traf zur 1:0-Führung.
Großer Jubel war die Folge, die Erleichterung war „CR7“ anzusehen. Ronaldo kommt dem 1000-Tore-Meilenstein immer näher, aktuell hat er 980 Karriere-Treffer auf dem Konto. Überragend! Vor dem Anpfiff war er bereits mit einem riesigen Fanbanner „GREATNESS IS EARNED“ (Großartigkeit ist verdient) geehrt worden.
Die weiteren Tore für Al-Nassr erzielten Samu (35.) und Kingsley Coman (77.).
Schlammschlacht mit Teamchef
In den vergangenen Tagen hatte es große Aufregung um Ronaldo gegeben: Der Superstar lieferte sich eine Schlammschlacht mit Portugal-Teamchef Jorge Jesus. Seine Zukunft im Nationalteam ist offen.
Nach seiner plötzlichen Abreise vom Nationalteam rechnet Ronaldo laut eigenen Angaben mit einer Sperre durch den Verband, kündigte aber an, im Anschluss wieder ganz normal zur Verfügung zu stehen. Doch jetzt gilt sein Fokus erst einmal der magischen 1000er-Marke.
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