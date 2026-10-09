Umgestürzt! Bundesheer-Anhänger blockiert A2

Der Unfallhergang ist bislang noch unklar. Der Vorfall geschah auf der A2 beim Knoten Guntramsdorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Bundesheer-Gespann offenbar außer Kontrolle, in weitere Folge kippte der tonnenschwere Anhänger zur Seite und blieb auf zwei der Fahrstreifen liegen.