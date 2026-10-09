Umgestürzt! Bundesheer-Anhänger blockiert A2

Folgenschwerer Unfall am späten Freitagvormittag auf der A2 in Fahrtrichtung Wien: Auf Höhe Guntramsdorf in Niederösterreich stürzte ein tonnenschwerer Bundesheer-Anhänger um und blockierte mehrere Fahrstreifen.
Der Unfallhergang ist bislang noch unklar. Der Vorfall geschah auf der A2 beim Knoten Guntramsdorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Bundesheer-Gespann offenbar außer Kontrolle, in weitere Folge kippte der tonnenschwere Anhänger zur Seite und blieb auf zwei der Fahrstreifen liegen.
Verletzte gab es aktuellen Informationen zufolge nicht. Der Unfall hatte jedoch weitreichende Konsequenzen. Im beginnenden Freitagnachmittagsverkehr baute sich rasch ein Stau auf. Gegen 12.30 Uhr hatte dieser eine Länge von etwa 4,5 Kilometern erreicht – Tendenz steigend.
Die Aufräumarbeiten laufen, mit deren Ende wird seitens der Asfinag um etwa 15 Uhr gerechnet.
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