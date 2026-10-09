Dortmund gegen Werder Bremen ab 20.30 Uhr LIVE

Fix eingeplant sind aus ÖFB-Sicht hingegen Abwehrchef und Kapitän Marco Friedl sowie in der Offensive Marco Grüll. Für den 28-jährigen Ex-Rapidler läuft es mit zwei Toren und vier Assists in der laufenden Saison sehr gut. Die Aufgabe für die Bremer könnte jedenfalls kaum größer sein, führen die Dortmunder nach vier Siegen doch die Liga makellos an. Der 32-jährige Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer war in den Meisterschaftspartien nur als Wechselspieler gefragt, im Gegensatz zur Champions League und dem DFB-Pokal. Offen ist ein Einsatz von Carney Chukwuemeka, der vom ÖFB-Team mit leichten muskulären Problemen zurückgekehrt ist.