Golf: Wiesberger in Madrid gerade noch im Cut

Auf des Messers Schneide ist es um Bernd Wiesberger bei den Open de Espana der Golfer in Madrid gestanden.
Doch der Burgenländer schaffte am Freitag gerade noch den Cut für das Wochenende, nach einer 71er- und 72er-Runde kam er als 61. mit eins über Par weiter.
Der Tiroler Max Steinlechner muss nach einer 73 und einer 75 bzw. sechs über Par die Koffer packen, er wurde 111.
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