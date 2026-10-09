Ilzer platzt wegen der Nations League der Kragen

Sportlich sind beide Klubs mit einem Sieg und drei Niederlagen verhalten in die Saison gestartet. Nur einmal startete Hoffenheim in der Bundesliga noch schlechter: In der Spielzeit 2015/16 holte die TSG unter dem damaligen Trainer Markus Gisdol lediglich einen Punkt aus den ersten vier Spielen. Dennoch ist es für Ilzer nun wichtig, in der aktuellen Situation „Ruhe zu bewahren“ und „nicht in puren Aktionismus zu verfallen“.