Ilzer platzt wegen der Nations League der Kragen

Christian Ilzer blickt kritisch auf die zurückliegende XXL-Länderspielpause zurück. „Die Pro-Punkte werden bei den Nationaltrainern zu suchen sein“, sagte der Hoffenheim-Trainer vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der deutschen Bundesliga gegen den Hamburger SV.
„Zu Beginn einer Saison und vor einer sehr intensiven Phase drei Wochen mit vier Spielen reinzupacken, dem kann ich wenig abgewinnen.“ Ilzer ging bei seiner Ausführung noch weiter und stellte das Format der Nations League infrage. „Man hat gesagt, sie ist dazu da, Freundschaftsspiele zu ersetzen“, sagte er.
Nach Ansicht des 48-Jährigen könne man sich diesen Wettbewerb sogar „ersparen“. Drei Spiele seien maximal vertretbar. „Das wäre der bessere Ansatz und das sollte die UEFA überdenken“, meinte der Coach, der den einen oder anderen erkrankten oder verletzten Profi zu beklagen hat.
Lob für HSV-Trainerteam
Nicht nur aufgrund möglicher Ausfälle verzichtete Ilzer auf ein Personalupdate. „Der HSV mit seinem Trainerteam macht eine grandiose Gegneranalyse. Deshalb wollen wir wenigstens dahingehend unseren Gegner im Dunkeln tappen lassen“, sagte er.
Sportlich sind beide Klubs mit einem Sieg und drei Niederlagen verhalten in die Saison gestartet. Nur einmal startete Hoffenheim in der Bundesliga noch schlechter: In der Spielzeit 2015/16 holte die TSG unter dem damaligen Trainer Markus Gisdol lediglich einen Punkt aus den ersten vier Spielen. Dennoch ist es für Ilzer nun wichtig, in der aktuellen Situation „Ruhe zu bewahren“ und „nicht in puren Aktionismus zu verfallen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.