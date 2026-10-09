„Chef-Mäusejäger“
Downing-Street-Kater Larry erholt sich von OP
Das Maskottchen des britischen Regierungssitzes 10 Downing Street, Kater Larry, musste sich einem kleinen chirurgischen Eingriff unterziehen.
Larry sei nach dem Eingriff wieder zu Hause und erhole sich gut, ließ die Regierung in London via Instagram ausrichten. Er bedanke sich bei den Tierärztinnen und Tierärzten, die sich um ihn gekümmert hätten.
In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie der „chief mouser“ (Chef-Mäusejäger) in einem Katzenkorb herumgetragen wird und dann in seinem Revier innerhalb und außerhalb der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 herumstreift. An der Seite hat er eine rasierte Stelle im Fell.
Kater mit Kultstatus
Angeschafft hatte Larry der frühere Premierminister David Cameron im Jahr 2011. Inzwischen hat der schwarz-braun getigerte Kater mit weißem Bauch und Vorderpfoten den Amtssitz mit weiteren sechs Regierungschefs geteilt.
Larry dürfte angesichts der beinahe ständigen Präsenz von Fotografen zu einem der am häufigsten fotografierten Tiere der Welt zählen. Immer wieder stiehlt er selbst hochrangigen Besuchern die Show, wenn er lässig über einen Roten Teppich schlendert oder Tauben und Mäuse jagt.
Doch Larry ist längst mehr als nur ein beliebtes Haustier. Ein satirischer X-Account in seinem Namen hat sich längst zum Social-Media-Phänomen entwickelt. Hinter den oft regierungskritischen Posts steckt eine einzige Person, die ihre Identität geheim halten will, wie sie der dpa vor einigen Jahren verriet.
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