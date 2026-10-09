USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht

Meinl-Reisinger: Angriff auf Souveränität

Mit den Strafmaßnahmen steuert Washington auf einen diplomatischen Konflikt mit seinen europäischen Verbündeten zu. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wertete die US-Sanktionen als Angriff auf die Souveränität Österreichs und kündigte Widerstand an. Mit ihnen „erreicht die Eskalation eine weitere Stufe“, kritisierte sie. „Dieses Gericht haben die Vertragsstaaten gemeinsam aufgebaut, darunter Österreich.“ Gemeinsam mit Partnerländern werde man „den Gerichtshof und seine Mitarbeitenden auch weiterhin schützen“, betonte die Außenministerin. „Gerade kleine Staaten wie Österreich sind darauf angewiesen, dass internationales Recht für alle gilt, egal wie groß oder mächtig ein Staat ist.“