WSG Tirol spielt gegen SV Ried – ab 17 Uhr LIVE

Fünfter gegen Siebenter, beide acht Punkte: Die Tiroler und Rieder starten mit einer ähnlichen Ausgangssituation in das Duell am Innsbrucker Tivoli. „Jeder Spieltag kann für sich Tendenzen verändern, weil viele Vereine noch in der Entwicklungsphase sind. Wenn du einen Entwicklungsschritt machst, kann es in die eine Richtung gehen, wenn du einen Rückschritt machst, in die andere Richtung“, sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Tatsächlich hat sein Team nur drei Zähler mehr als der Vorletzte WAC. Um den Abstand nach hinten zu vergrößern, soll nach zwei sieglosen Auftritten gegen Hartberg (2:2) und bei Rapid (0:3) die Rückkehr auf die Siegerstraße gelingen.