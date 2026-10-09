Schnellladenetz für E-Mobilität weiter ausgebaut

Der E-Ladehub verfügt über zwölf Ladepunkte. „Die ersten Betriebswochen zeigen, dass der neue Standort auf großes Interesse stößt und von der regionalen Bevölkerung als auch von Reisenden sehr gut angenommen wird“, schildert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. In den Schnellladepark wurden 1,4 Millionen Euro investiert. Er ist überdacht und verfügt über eine integrierte PV-Anlage sowie eine Lounge und weitere Serviceangebote.