Schnellladenetz für E-Mobilität weiter ausgebaut

Direkt an der Gailtalstraße wurde Schnellladepark eröffnet. Er ist Teil des österreichweiten Kelag-E-Ladenetzes und verfügt über zwölf „Zapfpunkte“.
Diesel und Benzin sind derzeit ein teures Vergnügen. Das vergrößert die Nachfrage nach alternativen Antriebsformen. Um aber elektrisch gut voranzukommen, braucht es ein flächendeckendes Ladenetz.
Die Kelag hat in Hermagor Kärntens ersten und zugleich Österreichs größten öffentlichen E-Ladehub eröffnet. „Der E-Ladehub ist ein wichtiger Baustein unserer E-Mobilitätsstrategie. Mit dem kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes schaffen wir die Voraussetzungen für eine alltagstaugliche Elektromobilität in Kärnten“, schildert Alexander Jordan, verantwortlich für Vertrieb, Energielösungen und E-Mobilität in der Kelag.
Der E-Ladehub verfügt über zwölf Ladepunkte. „Die ersten Betriebswochen zeigen, dass der neue Standort auf großes Interesse stößt und von der regionalen Bevölkerung als auch von Reisenden sehr gut angenommen wird“, schildert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. In den Schnellladepark wurden 1,4 Millionen Euro investiert. Er ist überdacht und verfügt über eine integrierte PV-Anlage sowie eine Lounge und weitere Serviceangebote.
Der Ladehub ist Teil des Programm LADIN, das die Errichtung von öffentlich zugänglicher Schnellladestationen samt erforderlicher Infrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge in bisher unterversorgten Gebieten unterstützt.
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