Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kelag investierte

Schnellladenetz für E-Mobilität weiter ausgebaut

Kärnten
09.10.2026 20:00
Eröffneten E-Ladehub: Leopold Astner, Sebastian Schuschnig, Reinhold Draxler und Alexander ...
Eröffneten E-Ladehub: Leopold Astner, Sebastian Schuschnig, Reinhold Draxler und Alexander Jordan(Bild: Kelag)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Direkt an der Gailtalstraße wurde Schnellladepark eröffnet. Er ist Teil des österreichweiten Kelag-E-Ladenetzes und verfügt über zwölf „Zapfpunkte“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Diesel und Benzin sind derzeit ein teures Vergnügen. Das vergrößert die Nachfrage nach alternativen Antriebsformen. Um aber elektrisch gut voranzukommen, braucht es ein flächendeckendes Ladenetz.

Die Kelag hat in Hermagor Kärntens ersten und zugleich Österreichs größten öffentlichen E-Ladehub eröffnet. „Der E-Ladehub ist ein wichtiger Baustein unserer E-Mobilitätsstrategie. Mit dem kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes schaffen wir die Voraussetzungen für eine alltagstaugliche Elektromobilität in Kärnten“, schildert Alexander Jordan, verantwortlich für Vertrieb, Energielösungen und E-Mobilität in der Kelag.

Der E-Ladehub verfügt über zwölf Ladepunkte. „Die ersten Betriebswochen zeigen, dass der neue Standort auf großes Interesse stößt und von der regionalen Bevölkerung als auch von Reisenden sehr gut angenommen wird“, schildert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. In den Schnellladepark wurden 1,4 Millionen Euro investiert. Er ist überdacht und verfügt über eine integrierte PV-Anlage sowie eine Lounge und weitere Serviceangebote.

Der neue E-Ladehub befindet sich direkt an der Gailtal-Bundesstraße
Der neue E-Ladehub befindet sich direkt an der Gailtal-Bundesstraße(Bild: Kelag)

Der Ladehub ist Teil des Programm LADIN, das die Errichtung von öffentlich zugänglicher Schnellladestationen samt erforderlicher Infrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge in bisher unterversorgten Gebieten unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.10.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.884 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
106.328 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.832 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2112 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1119 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1068 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr Kärnten
Kelag investierte
Schnellladenetz für E-Mobilität weiter ausgebaut
Jancker-Premiere
Austria Klagenfurt braucht gegen Bleiburg Dreier!
Landwirtschaftskammer
Bauern wählen: Grüne wollen zweites Mandat
Unternehmer vorne
Neue Verbände wählen Tourismusspitze für Regionen
Chancen für Wirtschaft
Mit Tschechien rückt neuer Markt näher an Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf