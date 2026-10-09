Kürzungen bei Musikschulen verärgern Bürgermeister

Das sorgt am Tag nach der Präsentation für scharfe Reaktionen, etwa seitens der SPÖ-Bürgermeister von Judenburg, Knittelfeld, Spielberg und Zeltweg. „Landesrat Hermann hat versprochen, dass sich in diesem Schuljahr nichts ändert. Das ist nicht nur ein Wortbruch, sondern ein völlig verantwortungsloser Umgang mit den Gemeinden, den Musikschulen und den Familien im Bezirk Murtal“, so Elke Florian, Harald Bergmann, Manfred Lenger und Günter Reichold in einer gemeinsamen Stellungnahme.