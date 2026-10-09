Weißer BMW prallt gegen Mopedfahrer und fährt weg

Mit dem Außenspiegel seines großen BMWs touchierte in Gmunden (Oberösterreich) ein noch unbekannter Fahrer am Freitag einen Mopedfahrer. Der 16-Jährige kam zu Sturz und verletzt sich. Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter, wird nun von der Polizei gesucht.
Zu dem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Freitag gegen 7 Uhr im Gemeindegebiet von Gmunden. Der 16-jährige Einheimische fuhr mit seinem Moped auf der Krottenstraße Richtung Scharnsteinerstraße. Auf Höhe des Hauses Krottenstraße 16 kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der – laut Angaben des 16-Jährigen – zu weit nach links gekommen war.
Bursch kam ins Krankenhaus
Der Außenspiegel des Autos touchierte den 16-Jährigen, wodurch dieser zu Sturz kam. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen eher größeren weißen BMW mit Vöcklabrucker Kennzeichen. Dieser fuhr danach einfach weiter. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Gmunden eingeliefert.
Die Polizeiinspektion Gmunden erbittet Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter der Telefonnummer 059133 4100.
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