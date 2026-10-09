Weißer BMW prallt gegen Mopedfahrer und fährt weg

Zu dem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Freitag gegen 7 Uhr im Gemeindegebiet von Gmunden. Der 16-jährige Einheimische fuhr mit seinem Moped auf der Krottenstraße Richtung Scharnsteinerstraße. Auf Höhe des Hauses Krottenstraße 16 kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der – laut Angaben des 16-Jährigen – zu weit nach links gekommen war.