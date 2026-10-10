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Hohe Auszeichnung

Drei Tiroler Persönlichkeiten, die Großes leisten

Tirol
10.10.2026 18:21
Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, Olympiasiegerin Janine Flock und Seilbahner Jakob ...
Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, Olympiasiegerin Janine Flock und Seilbahner Jakob Falkner (von links) durften sich über die Auszeichnung freuen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Jasmin Steiner
Porträt von Claus Meinert
Von Jasmin Steiner und Claus Meinert

In der ganzen Welt hinterlassen Tirolerinnen und Tiroler Spuren und erreichen oftmals ungeahnte Höhen. Das Business-Netzwerk „Club Tirol“ würdigt das einmal im Jahr mit einer Auszeichnung. Heuer dürfen sich Janine Flock, Hans K. Reisch und Jakob „Jack“ Falkner freuen.

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Die rund 650 Club-Mitglieder setzen sich aus im Raum Wien lebenden Tirolerinnen und Tirolern sowie aus Tirol-Verbundenen zusammen. Es handelt sich dabei um einen bunten Mix aus Unternehmern, Führungskräften, Medienmenschen, Künstlern und Studierenden.

Bereits seit 2011 zeichnet der „Club Tirol“ in Partnerschaft mit dem Land Tirol die Tirolerin bzw. den Tiroler des Jahres aus. Auch in der Kategorie „Lebenswerk“ wird eine Preisträgerin bzw. ein Preisträger prämiert. Die diesjährige Verleihung ging am Samstag im Großen Saal der Universität Wien vonstatten.

Olympiasiegerin im Glück
Über den Titel „Tirolerin des Jahres 2026“ darf sich Skeleton-Ass Janine Flock (37) freuen. Im vierten Anlauf bei Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand/Cortina konnte sie ihre Karriere mit der Gold-Medaille krönen – und das nach den Plätzen neun in Sotschi 2014, vier in Pyeongchang 2018 und zehn in Peking 2022.

„Tirol ist meine Heimat, dort bin ich verwurzelt. Deshalb ist das eine unglaubliche Auszeichnung für mich“, strahlte die 37-Jährige, „das ist die Wertschätzung für all den Weg, den ich bestreiten habe dürfen – mit Höhen und Tiefen“. 

Tirols LH Anton Mattle, Hans K. Reisch, Janine Flock, Jakob Falkner und Julian M. Hadschieff – ...
Tirols LH Anton Mattle, Hans K. Reisch, Janine Flock, Jakob Falkner und Julian M. Hadschieff – von links.(Bild: Imre Antal)

Große Freude auch bei Spar-Chef
Hans K. Reisch (64), der Enkel des Spar-Gründers, ist der „Tiroler des Jahres 2026“. Er hat im November 2023 das Steuer des vor mehr als 70 Jahren gegründeten Familienunternehmens übernommen. Der Handelskonzern ist neben Österreich in fünf Ländern tätig und der Brutto-Verkaufsumsatz der Gruppe wuchs 2025 um +4 % auf 22,3 Milliarden Euro. Die Spar Österreich-Gruppe beschäftigt 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 51.000 davon in Österreich.

„Als ich erfahren habe, dass ich diese Auszeichnung erhalte, war ich sprachlos. Mir haben regelrecht die Worte gefehlt – und das passiert mir relativ selten“, sagte der Kufsteiner, „das Land Tirol bedeutet mir alles – das muss ich zugeben. Ich freue mich wirklich sehr“. 

Von Kufsteiner zu Kufsteiner: Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“ (links), ...
Von Kufsteiner zu Kufsteiner: Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“ (links), gratulierte Spar-Vorstandsvorsitzenden Hans K. Reisch.(Bild: Imre Antal)
Sie hielten die Laudationen: Matthias Guggenberger, Josef Margreiter und Rudolf Staudinger (von ...
Sie hielten die Laudationen: Matthias Guggenberger, Josef Margreiter und Rudolf Staudinger (von links) – und sorgten damit für pure Emotionen.(Bild: Imre Antal)
Bettina Aufhammer-Straif (links) und Martina Pirchmoser – beide Käsebotschafterinnen der ...
Bettina Aufhammer-Straif (links) und Martina Pirchmoser – beide Käsebotschafterinnen der „Tiroler Milch“.(Bild: Imre Antal)
TIWAG-Vorstand Michael Kraxner, Medienexperte Peter Plaikner, LH-Stv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) ...
TIWAG-Vorstand Michael Kraxner, Medienexperte Peter Plaikner, LH-Stv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) und Medalp-Chef Alois Schranz (von links).(Bild: Imre Antal)
Rupert Sausgruber, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Katharina Wagensonner, ...
Rupert Sausgruber, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Katharina Wagensonner, Honorarkonsulin des Königreichs Belgien für Tiroler und Vorarlberg, sowie LH-Stv. Josef Geisler (ÖVP).(von links),(Bild: Imre Antal)

Auch Ehrung für langjährigen Seilbahner
Und die Auszeichnung „Tiroler Lebenswerk“ geht an Jakob „Jack“ Falkner (69). Seit mehr als 40 Jahren steht er als Geschäftsführer an der Spitze des strategischen und kaufmännischen Bereiches der Bergbahnen Sölden mit mehr als 1000 Mitarbeitenden inmitten der Ötztaler Alpen – gemeinsam mit Philipp Falkner und Helmut Kuprian. Zudem ist Jakob Falkner auch Gesellschafter.

„Wir begeistern Menschen am Berg“, lautet der Slogan der Bergbahnen Sölden. Das trifft auch auf den Geheimagenten James Bond zu: Für den Film „Spectre“ rückte Anfang 2015 hoch oben am Gaislachkogel ein 500-köpfiges Filmteam an, um actiongeladene Szenen zu drehen. Die Erlebniswelt 007 Elements zeugt noch heute davon. Das Skiweltcup-Opening Ende Oktober begeistert ebenfalls jährlich ein Millionenpublikum.

„Ich bin wirklich sehr überrascht und freue mich natürlich – ich bin eigentlich nicht dieser typische Preisträger“, schmunzelte der 69-Jährige, „ich möchte an dieser Stelle einfach einmal ,Dankeschön’ sagen – und zwar bei Familie, Partnern, Mitarbeitern und vielen weiteren, die mich bisher auf meinen Weg begleitet haben“.

Der Große Saal der Universität Wien war bestens gefüllt.
Der Große Saal der Universität Wien war bestens gefüllt.(Bild: Imre Antal)

„Das vereint die drei Persönlichkeiten“
Julian M. Hadschieff, Präsident „Club Tirol“, und Tirols LH Anton Mattle überreichten den Preisträgern die begehrten Trophäen. „Sie sind hartnäckig, zielorientiert und sind stets bereits, die Extrameile zu gehen. Dennoch sind sie bodenständig – das vereint die drei Tiroler Persönlichkeiten“, sagte Hadschieff. Und LH Mattle betonte: „Es freut mich, dass wir auch im heurigen Jahr wieder ganz besondere Tiroler Persönlichkeiten vor den Vorhang holen können.“

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