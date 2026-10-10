Drei Tiroler Persönlichkeiten, die Großes leisten

Große Freude auch bei Spar-Chef

Hans K. Reisch (64), der Enkel des Spar-Gründers, ist der „Tiroler des Jahres 2026“. Er hat im November 2023 das Steuer des vor mehr als 70 Jahren gegründeten Familienunternehmens übernommen. Der Handelskonzern ist neben Österreich in fünf Ländern tätig und der Brutto-Verkaufsumsatz der Gruppe wuchs 2025 um +4 % auf 22,3 Milliarden Euro. Die Spar Österreich-Gruppe beschäftigt 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 51.000 davon in Österreich.